В Германии протестующие фермеры заблокировали ряд автобанов по всей стране

В Германии фермеры начали забастовку по всей стране и в качестве протеста против мер правительства по экономии бюджета заблокировали своими тракторами ряд автобанов, сообщают местные отделения полиции в соцсети X*(ранее Twitter).
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