В Самаре скульптуру Космопупса перенесли в ТЦ Гудок

О переезде объекта сообщили в музейно-выставочном центре “Самара космическая”.Знаменитый Космопупс, который был установлен на площади Дмитрия Козлова рядом с монументом «Союз», вернулся в музей «Самара Космическая» на новую площадку.
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