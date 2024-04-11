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  • Eduard
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В Самаре скульптуру Космопупса перенесли в ТЦ Гудок

В Самаре скульптуру Космопупса перенесли в ТЦ Гудок

О переезде объекта сообщили в музейно-выставочном центре “Самара космическая”.Знаменитый Космопупс, который был установлен на площади Дмитрия Козлова рядом с монументом «Союз», вернулся в музей «Самара Космическая» на новую площадку.

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