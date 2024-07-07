Отдать два региона и поделить Крым. Украина разгоняет фейк о Колокольцеве в США: он якобы привез договор о конце СВО

Natalija Osminina

Правильно замечено. В данном «плане», вернее, во ВБРОСЕ, нет пункта об Украине. И Остин прав- Путин и не собирается диктовать что-то Украине- она же пустое место без Остина. Так что Путин ждет решения от США, что они уходят из Украины. А вброс сделан как промежуточный вариант примирения украинцев с грядущим неизбежным.