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Отдать два региона и поделить Крым. Украина разгоняет фейк о Колокольцеве в США: он якобы привез договор о конце СВО

Отдать два региона и поделить Крым. Украина разгоняет фейк о Колокольцеве в США: он якобы привез договор о конце СВО

kremlin.ru/Павел Бедняков/РИА «Новости» Автор: Иван Смирнов Один из известных украинских журналистов со ссылкой на данные украинской разведки заявил, что якобы министр внутренних дел России Александр Колокольцев посетил Соединенные Штаты Америки и передал новый «мирный план» по концу СВО.

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Комментарии
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Сергей Андросов
В дурке всё стабильно! Хохлы мриют.
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23 час.
Natalija Osminina
Правильно замечено.  В данном «плане», вернее, во ВБРОСЕ,  нет пункта об Украине. И Остин прав- Путин и не собирается диктовать что-то Украине- она же пустое место без Остина. Так что Путин ждет решения от США, что они уходят из Украины. А вброс сделан  как промежуточный вариант примирения украинцев с грядущим неизбежным.
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22 час.

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