Врач Неронов назвал неправильным полный отказ от употребления конфет

Специалист считает, что небольшое количество лакомства в день – это и безопасно, и вкусно.Вопреки убеждениям, что сладости негативно влияют на организм и способствуют набору лишнего веса, совсем отказываться от них неправильно, считает врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов.
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