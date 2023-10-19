Врач Неронов назвал неправильным полный отказ от употребления конфет

Специалист считает, что небольшое количество лакомства в день – это и безопасно, и вкусно.Вопреки убеждениям, что сладости негативно влияют на организм и способствуют набору лишнего веса, совсем отказываться от них неправильно, считает врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов.