Соединенные Штаты и европейские государства вооружили и экипировали лишь две с половиной бригады армии Украины, хотя Киев еще год назад просил о десяти, в такой ситуации понижать возраст мобилизации нет смысла.
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