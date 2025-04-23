"Никаких переговоров не будет": Жесточайшая бомбардировка Киева. Лондону и Украине выставлен последний ультиматум. Всё решится сегодня

Как бы вы подумали,- зачем России небольшая мирная передышка?Зачем???Поэтому идти только вперёд,возвращать отданные Лениным земли в лоно матушки России.

Игорь Васиков

Американцы просто должны выйти с украины. Что они там признают нам n0xe-p. А гейропейцы сами себя топят. Зачем им мешать?