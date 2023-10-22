Сбитую над Донецком ракету РСЗО HIMARS отправят на изучение в Москву

РИАМО - 22 окт. Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал, что американскую ракету от реактивной системы залпового огня HIMARS, которую ПВО сбила 21 октября, отправят для изучения в столицу, сообщает ТАСС.
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