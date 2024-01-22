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Иранские прокси атакуют американские базы в Сирии

Иранские прокси атакуют американские базы в Сирии

Ночью иранские прокси обстреляли американские базы в Сирии. Отмечались ракетные и беспилотные прилеты на базе на нефтяном поле Аль-Омар и у Аль-Шаддади.

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Комментарии
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Ирина Черных
Воевать с американцами их же методами - хорошая идея!
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14 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Причем надо помогать таким силам, более эффективно давить этого дъявола.
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9 час.
Александр Денисов
Давить жидов и американских жиденят!
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5 час.

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