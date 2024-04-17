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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капитан «Металлурга» Яковлев пропустит старт финала Кубка Гагарина из-за травмы («СЭ»)

Как сообщает «Спорт-Экспресс», защитник пропустит старт серии против «Локомотива» из-за травмы. В плей-офф на счету Егора Яковлева 4 (2+2) очка в 19 играх при показателе полезности «-3».

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