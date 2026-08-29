Власти Нидерландов отказались заводить дело о смерти генерала Младича

Нидерландские власти не станут проводить уголовное расследование и вскрытие тела скончавшегося в Гааге бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, 29 августа сообщила пресс-служба Международного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ).
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