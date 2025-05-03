Ольга Толмачёва: У каждой породы собаки существует свой стандарт

9 мая в Тамбове пройдут две Всероссийские выставки собак всех пород. Клуб «Заря» проводит выставку ранга САС Чемпион РКФ и монопородную выставку «кавалер кинг чарльз спаниель» ранга КЧК под названием «Весенняя заря», а клуб «Альтаир» организует выставку «Дикое поле» ранга Чемпион Федерации (ЧФ) и монопородную вельш корги пемброк с тем же рангом.