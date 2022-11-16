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Угадайте советский фильм по персонажу, говорящему по телефону

Угадайте советский фильм по персонажу, говорящему по телефону

﻿﻿Ваша задача угадать советский фильм по кадру, где персонаж разговаривает по телефону. Вы знали. недавно была такая профессия - телефонистка.

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