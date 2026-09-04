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Нижегородская правда

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Спасатель Щетинин рассказал, как уберечься от непогоды на массовых мероприятиях

Спасатель Щетинин рассказал, как уберечься от непогоды на массовых мероприятиях

Перед посещением массовых мероприятий на открытых площадках стоит заранее определить ближайший выход, особенно если ожидается ухудшение погоды.

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