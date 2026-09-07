На площадку салона в Египет прибыли Як-130М и Су-57

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М и многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 прибыли в Египет на Международный авиационно-космический салон El Alamein International Airshow 2026.
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