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ТАСС

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На площадку салона в Египет прибыли Як-130М и Су-57

На площадку салона в Египет прибыли Як-130М и Су-57

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М и многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 прибыли в Египет на Международный авиационно-космический салон El Alamein International Airshow 2026.

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