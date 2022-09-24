Частичная мобилизация-чем ответят Украина и НАТО. У нас когда-нибудь все пойдет по-человечески? (2 статьи)

Частичная мобилизация – чем ответят Украина и страны НАТО Источник: voicesevas.ru После 21 сентября 21 сентября 2022 года войдет в историю наравне с 24 февраля – Россия впервые за многие десятилетия объявила о мобилизации, пусть и частичной.