Россиянам назвали еще один способ накопить на пенсию, стартующий в 2024 году

Участие в программе будет происходить на добровольной основе В России с 1 января 2024 года стартует программа формирования долгосрочных сбережений, которая поможет накопить на пенсию, рассказала "Прайму" ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.