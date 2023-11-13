Россиянам назвали еще один способ накопить на пенсию, стартующий в 2024 году

Участие в программе будет происходить на добровольной основе В России с 1 января 2024 года стартует программа формирования долгосрочных сбережений, которая поможет накопить на пенсию, рассказала "Прайму" ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.
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