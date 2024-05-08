На фоне продолжающихся атак хуситов на корабли и суда связанные с США, Британией и Израилем, уже не первый месяц ходят слухи, что США кулуарно пытаюстя договориться с хуситами, чтобы как-то их остановить.
Американцы унизительно просят
Комментарии
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Сергей Безон
П вот Россию США не просят , почему? Наверное потому что в правительстве зуситов нету госизменников, в отличии от России?
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14 час.
М
Мария
Россия не обстреливала их суда. Почему они должны просить не обстреливать?
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14 час.
Анатолий Мирошниченко
Хоть одно нормальное сообщение, а то только и читаешь про беззубую Россию.
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8 час.
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