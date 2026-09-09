«Трактор» сыграет с «Ак Барсом» без тренера Гордона

Челябинский «Трактор» проведёт выездной матч против казанского «Ак Барса» без главного тренера. Скотт Гордон остался в Екатеринбурге под наблюдением врачей из‑за ухудшения самочувствия после встречи с «Автомобилистом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮК МИД Беларуси осуд...
- КФ Двойных выплат по...
- Чей Крым и Донбас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым