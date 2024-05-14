Путин рассказал о стиле общения Си Цзиньпина

Путин: каждая встреча с Си Цзиньпином — обмен мнениями по актуальным вопросам Президент России Владимир Путин рассказал в интервью китайскому агентству Синьхуа, что каждая его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином — это обмен мнениями по актуальным вопросам.
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