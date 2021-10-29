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Стильно одеваемся на работу. В офис без дресс-кода: 8 способов одеться стильно на работу

Стильно одеваемся на работу. В офис без дресс-кода: 8 способов одеться стильно на работу

Если дресс-код – не про ваш офис, вы можете позволить себе разнообразие в нарядах. И это здорово, ведь именно об этом мечтает каждая модница!Ну, а мы поможем вам одеться в офис, не нарушая правил приличия и сохранив собственную индивидуальность.

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