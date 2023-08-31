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Сантос о «Зените» и 0:1 от «Балтики»: «Такие игры нужны, чтобы извлечь уроки»

Сантос о «Зените» и 0:1 от «Балтики»: «Такие игры нужны, чтобы извлечь уроки»

Команды встречались в рамках 3-го тура Фонбет Кубка России. — Мы готовились показать хорошую игру, мы настраивались, мы приехали сюда за победой как и на любой другой матч.

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