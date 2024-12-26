Пожарные инспекторы не выявили мест незаконной торговли пиротехникой в Ноябрьске

В Ноябрьске пожарные инспекторы проводят рейды по местам торговли пиротехникой. Пока что в городе не выявили ни одной точки незаконной торговли фейерверками, петардами и бенгальскими огнями, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.