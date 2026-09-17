Когда проиграл собаке: самые нелепые причины автомобильных аварий

Можно дать автомобилю 500 лошадиных сил, полный привод и компьютер, который непрерывно следит за всем вокруг, а потом увидеть, как он въезжает в столб, потому что решил на полном ходу открыть банку газировки.
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