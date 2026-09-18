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Российские ученые нашли способ «вырубить» защиту раковых клеток — и это реально работает!

Представьте: раковая клетка сидит себе за надежным щитом и спокойно переживает все атаки организма. А теперь ученые нашли способ этот щит просто разнести в клочья.

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