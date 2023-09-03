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Агрегаторы назвали причины повышения цен на такси в Казани

Агрегаторы назвали причины повышения цен на такси в Казани

Цены на такси бьют рекорды. Стоимость перевозок ощутимо выросла, и это не предел, говорят эксперты. Вступил в силу закон о такси, и он позволяет заниматься перевозками только юрлицам и вводит множество новых требований к агрегаторам и водителям.

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