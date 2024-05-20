В Нижегородской области состоялось торжественное открытие Всероссийских межведомственных соревнований по хоккею с шайбой

На территории спортивной базы Море спорта в Нижегородской области 20 мая 2024 года состоялось торжественное открытие Всероссийских межведомственных соревнований сборных команд федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации по хоккею с шайбой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии