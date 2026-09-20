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Батраков последним ушел с поля после 0:4 от «Трабзонспора» и долго благодарил фанатов «Галатасарая». На стадионе в этот момент играла песня inanay

Алексей Батраков после разгромного поражения «Галатасарая» не ушел в раздевалку вместе с командой. Стамбульский клуб в субботу крупно проиграл « Трабзонспору » (0:4).

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