Магнолии настолько древние, что их опыляют жуки — потому что пчел тогда ещё не существовало  

Весна приходит, и вместе с ней расцветают магнолии. Их огромные розовые и белые цветы раскрываются в разных уголках мира, но если вы присмотритесь внимательно, то можете заметить, как на цветок садится жук — а не пчела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии