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Этот таинственный мир

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Магнолии настолько древние, что их опыляют жуки — потому что пчел тогда ещё не существовало  

Весна приходит, и вместе с ней расцветают магнолии. Их огромные розовые и белые цветы раскрываются в разных уголках мира, но если вы присмотритесь внимательно, то можете заметить, как на цветок садится жук — а не пчела.

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