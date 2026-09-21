Ссора с Россией ударила по Молдавии. Санду созывает Совет безопасности. Как пережить зиму?

Президент Молдавии Майя Санду созвала Совет безопасности республики, но не для того, чтобы обсудить какую-либо военную угрозу, а чтобы обсудить ситуацию в энергетике.
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