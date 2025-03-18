ФАО призвала к цифровым решениям для защиты здоровья людей и растений

Необходимость инноваций и цифровых решений для обеспечения более безопасной торговли и защиты животных, окружающей среды и здоровья людей подчеркнул генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй, 18 марта сообщается на онлайн-платформе новостей сельского хозяйства AgroPages.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии