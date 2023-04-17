Смейся до слёз

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Как меняются города: 15 фото из прошлого и те же места сейчас

Как меняются города: 15 фото из прошлого и те же места сейчас

Если бы архитектура умела говорить, она бы многое рассказала о том, что повидала на своем веку, ведь в самых исторических местах зданиям действительно может быть по несколько веков! Качество постройки и правильной эксплуатации - это отдельная тема.

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