Как меняются города: 15 фото из прошлого и те же места сейчас

Если бы архитектура умела говорить, она бы многое рассказала о том, что повидала на своем веку, ведь в самых исторических местах зданиям действительно может быть по несколько веков! Качество постройки и правильной эксплуатации - это отдельная тема.
Если бы архитектура умела говорить, она бы многое рассказала о том, что повидала на своем веку, ведь в самых исторических местах зданиям действительно может быть по несколько веков! Качество постройки и правильной эксплуатации - это отдельная тема.
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