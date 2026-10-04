Лидер партии АдГ Вайдель возмутилась поездкой Мерца в Киев

Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель возмущена поездкой канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев.
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