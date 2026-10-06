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5 секунд до старта: как разбудить мозг перед поездкой и не рисковать на дороге

Вспомните, как часто вы садитесь за руль с мыслью: «Ну что, сегодня все получится?» Но на самом деле, даже если вы уверены в своих навыках, утренняя дремота или недосып могут сыграть злую шутку.

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