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Сценарий продажи России

Сценарий продажи России

МИР ДЛЯ ДЯДИ СЭМА: СЦЕНАРИЙ ПРОДАЖИ РОССИИ ГОТОВ. ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ НАДО "ЗАСЛУЖИТЬ" Вначале военной спецоперации на Украине Киев, осознавая свою беспомощность, активно взывал к мирным переговорам.

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