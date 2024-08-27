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Биокомпьютер на живых клетках человеческого мозга теперь можно арендовать ...

Биокомпьютер на живых клетках человеческого мозга теперь можно арендовать ...

Биокомпьютер на живых клетках человеческого мозга теперь можно арендовать за $500 в месяцКомпания FinalSpark открыла удалённый доступ к своей революционной платформе Neuroplatform, предоставляющей учёным возможность проводить исследования на биокомпьютерах на основе органоидов человеческого мозга.

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