Биокомпьютер на живых клетках человеческого мозга теперь можно арендовать за $500 в месяцКомпания FinalSpark открыла удалённый доступ к своей революционной платформе Neuroplatform, предоставляющей учёным возможность проводить исследования на биокомпьютерах на основе органоидов человеческого мозга.