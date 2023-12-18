Не пустите мигрантов - вступим в НАТО: Россию шантажируют страны Средней Азии?

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Оказывается в России ничего нового и создавать не надо, есть же Федеральное агентство по делам национальностей... осталось отдел по организации и учету мигрантов в нём создать (а может он уже и есть?)... Только вот национальные диаспоры всё-таки следует ликвидировать, так сказать, на законодательном уровне.