Экономические проблемы нельзя решать в ущерб коренному населению, заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".
Не пустите мигрантов - вступим в НАТО: Россию шантажируют страны Средней Азии?
Комментарии
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J
Jubar
Нужно жёстко регулировать миграционные потоки вплоть до введения виз и только вахтовый метод.
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3 час.
Aлексей Boubnov
В.Трухачеву - респект и уважуха!!!
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2 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Оказывается в России ничего нового и создавать не надо, есть же Федеральное агентство по делам национальностей... осталось отдел по организации и учету мигрантов в нём создать (а может он уже и есть?)... Только вот национальные диаспоры всё-таки следует ликвидировать, так сказать, на законодательном уровне.
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35 мин.
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