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Российские эксперты предупредили об опасности привыкания к Ozempic

Российские эксперты предупредили об опасности привыкания к Ozempic

Использование лекарственных средств — агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, самый известный из которых Ozempic — может вызывать привыкание, а вес вернется вновь после отмены медикаментозной терапии, поэтому пить препарат придется всю жизнь, рассказал «Известиям» старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

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