Российские эксперты предупредили об опасности привыкания к Ozempic

Использование лекарственных средств — агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, самый известный из которых Ozempic — может вызывать привыкание, а вес вернется вновь после отмены медикаментозной терапии, поэтому пить препарат придется всю жизнь, рассказал «Известиям» старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.