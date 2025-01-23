В Госдуме прокомментировали слова Трампа о ультиматуме России

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп избрал ошибочную и тупиковую стратегию, если решил говорить с Россией ультиматумами, считает депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
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