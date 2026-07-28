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Миронов призвал создать спецподразделения в МВД для защиты детей от вербовки

Миронов призвал создать спецподразделения в МВД для защиты детей от вербовки

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил защищать детей от вербовки профилактикой и усилением контроля со стороны государства и цифровых площадок, в том числе соцсетей и мессенджеров.

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