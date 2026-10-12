Страна и люди
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Страна и люди

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Трамп напомнил Европе, что она заплатила России $250 млрд за энергоносители

Трамп напомнил Европе, что она заплатила России $250 млрд за энергоносители

Президент США Дональд Трамп напомнил Евросоюзу о том, что Брюссель закупил у России энергоносителей на $250 млрд, но критикует его за сделку с Москвой по дизельному топливу.

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