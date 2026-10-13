Компания Strive за последнюю неделю увеличила свои запасы на 3311 BTC. Согласно отчету по форме 8-K для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), по состоянию на 9 октября общий объем казначейства компании достиг 32 773 BTC.
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