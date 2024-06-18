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Глава Свердловской области выступил за новый мусорный полигон

Глава Свердловской области выступил за новый мусорный полигон

Евгений Куйвашев в споре с депутатом, отстаивающим интересы жителей Сысерти, пригрозил устроить свалку рядом с его домом.

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