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Аргументы недели

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Врач Кондрахин рассказал об опасности дачной воды для почек и печени

Врач Кондрахин рассказал об опасности дачной воды для почек и печени

Привычная вода из колодца или скважины на даче может оказаться бомбой замедленного действия. По словам врача общей практики Андрея Кондрахина, повышенное содержание солей и тяжёлых металлов в такой воде ведёт к серьёзным последствиям для организма.

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