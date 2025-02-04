МОСКВА, 4 февраля, ФедералПресс. Главарь киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану заявил о необходимости получения Украиной ядерного оружия и ракет от западных стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии