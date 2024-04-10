Это вам ответ на вопрос почему СМИ не рассказывают о достижениях России. Об этом на «Московском экономическом форуме» рассказала Елена Березина — зам.
Пипл не хавает
Комментарии
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Виктор Неизвестно
Потому, что хорошие новости высасыны из пальца. Вторая экономика мира превратилась а говно, но при этом надо говорить, что это варенье
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15 час.
олег юдин
Раньше темы блогеров и прочей шелухи муссировали в специальных изданиях. Теперь для привлечения внимания, поднятия рейтинга издания, кассовых сборов это делают все. Потому и хромает идеология.
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3 час.
R
Roman
Писать о достижениях в стиле "всё хорошо, прекрасная маркиза", когда в стране то теракты, то потопы, то пожары, то шахтеров завалило и т.д.
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2 час.
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