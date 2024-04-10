Пипл не хавает

Виктор Неизвестно Потому, что хорошие новости высасыны из пальца. Вторая экономика мира превратилась а говно, но при этом надо говорить, что это варенье

олег юдин Раньше темы блогеров и прочей шелухи муссировали в специальных изданиях. Теперь для привлечения внимания, поднятия рейтинга издания, кассовых сборов это делают все. Потому и хромает идеология.