Bild: ФРГ готовится к войне НАТО с Россией

Берлин активно готовится к войне с Москвой в рамках конфликта Росси и НАТО. Немецкие военные ожидают, что использовать силу придется уже в феврале 2024 года, пишет Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера.
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