Странности в покушении на Трампа ▪️Винтовка. Если, как заявляют, это была полуавтоматическая AR-15 с магазином на 15—20 патронов, то квалификация стрелка раскрывается ещё сильнее.
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Странности в покушении на Трампа ▪️Винтовка. Если, как заявляют, это была полуавтоматическая AR-15 с магазином на 15—20 патронов, то квалификация стрелка раскрывается ещё сильнее.
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