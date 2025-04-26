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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Док Риверс о Дэмиане Лилларде: «У него нет сил, он выдохся. Нельзя пропустить столько времени и вернуться с хорошим ритмом»

«Честно говоря, у него нет сил, он выдохся и… было видно, что у него просто не было ритма. Нельзя просто так пропустить столько времени и вернуться в напряженный матч плей-офф с хорошим ритмом.

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