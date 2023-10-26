Команда Мингосуправления поделилась опытом сохранения исторической памяти в Подмосковье

Международный научно-практический форум «Без срока давности» состоялся в Калининграде. Заместитель министра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Екатерина Пещерская выступила на мероприятии и рассказала об участии региона в одноименном федеральном проекте.
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