Контрактники ЮВО завершили курсы интенсивной общевойсковой подготовки с элементами выживания в Волгограде

Военнослужащие изучили особенности тактической, огневой, военно-медицинской, инженерной и физической подготовки, радиационной, химической и биологической защиты.
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